قطر : تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر في الهجمات الإيرانية

وطنا اليوم:جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء دعوة بلاده إلى وقف التصعيد في المنطقة، معربا عن استنكار بلاده للانتهاكات الإسرائيلية في لبنان.

وشدد الأنصاري في تصريحات له، على ضرورة احترام سيادة لبنان ووصف الاقتحامات الإسرائيلية والحديث عن منطقة عازلة هناك بأنها “انتهاك للقانون الدولي”.

وأوضح المتحدث أن التنسيق جار مع الأطراف الدولية بشأن تهدئة الأوضاع في لبنان، معربا عن رفض قطر للاستهدافات الإيرانية للمنشآت الحيوية والمدنية، والتي قال إنها “تجاوزت العديد من الخطوط الحمر” وتهدد الجميع في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن الدوحة تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ضد أي اعتداء، مرحبة بالمبادرات الدبلوماسية الهادفة للتهدئة، ومؤكدة أن “كلما اقتربنا من طاولة التفاوض، صب ذلك في صالح المنطقة”.

وفي سياق العلاقات مع الجارة إيران، شدد الأنصاري على أن “إيران دولة جارة ويجب إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب”، محذرا من أن استمرار التصعيد “لن يكون في مصلحة أحد ويعني مزيدا من الخسائر”. كما أعلنت قطر دعمها لجهود باكستان في الوساطة، متمنية أن تسهم في تحقيق السلام.

وفي الملف المرتبط بأمن الملاحة، أوضح المتحدث أن مسألة مضيق هرمز “إقليمية ولها انعكاسات على الجميع في العالم”، وتحتاج إلى “توافق إقليمي بشأن أمن المضيق والحركة عبره”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية:

