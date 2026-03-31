توقيع اتفاقية شراكة بين بنك القاهرة عمّان وشركة FUZE لإتاحة خدمة تداول الأصول الافتراضية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلن بنك القاهرة عمّان عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة FUZE المتخصصة في حلول الأصول الافتراضية، بهدف إتاحة خدمة تداول الأصول الافتراضية لعملاء البنك ضمن بيئة الاختبار التنظيمية (Regulatory Sandbox) التابعة للبنك المركزي الأردني.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار الخدمة تحت مظلة الـ Sandbox الخاصة بالبنك المركزي الأردني (CBJ) ، وضمان توافقها مع المتطلبات الرقابية والتقنية قبل إقرارها بصورة نهائية.
وتمثّل هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية بنك القاهرة عمان في دعم التحول الرقمي وتبنّي حلول مالية حديثة، حيث ستُمكّن الخدمة العملاء من شراء وبيع وحفظ الأصول الافتراضية عبر منصة مُصممة وفق معايير الامتثال العالمية ومتطلبات الأمن السيبراني، إضافة إلى أنظمة دقيقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتؤكد الشراكة مع FUZE حرص بنك القاهرة عمّان على توفير حلول مبتكرة تلبّي احتياجات السوق المحلية، وتدعم تطوّر قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن، بما يعزز دور البنك في تمكين الابتكار وتعزيز شمول الخدمات الرقمية لعملائه.


24 ساعة
12:59

زمزم للصرافة … حين تتحول الثقة إلى إرث، والنجاح إلى مسار ممتد

12:46

العقبة الخاصة تنفذ حملة بيئية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات

12:36

للمرة الأولى منذ 3 سنوات: أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 4 دولارات للجالون

12:23

بن غفير يفتح زجاجة شامبانيا لـ الاحتفال بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

12:03

مركز الأزمات: نظام الإنذار المبكر على الهواتف ليس بديلا للصافرات

11:58

الخيرية الأردنية تختتم حملة رمضان بالخير غير بتنفيذ واسع في الأردن وغزة

11:54

الأردن يدين بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف البحرين

11:48

ألاردن وصناعة التوازن بين صلابة الموقف وحكمة القيادة

11:46

البطاينة : جولات الملك تحمل رسائل بأن الأردن يسعى للنجاة بالإقليم

11:40

التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان التوجيهي لعام 2026

11:37

خطة مثيرة لتحويل خطوط أنابيب النفط والغاز من الخليج إلى إسرائيل

11:22

البيت الابيض : ترمب سيدعو دولا عربية لدفع تكاليف الحرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور