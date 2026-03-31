توقيع اتفاقية شراكة بين بنك القاهرة عمّان وشركة FUZE لإتاحة خدمة تداول الأصول الافتراضية

وطنا اليوم:أعلن بنك القاهرة عمّان عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة FUZE المتخصصة في حلول الأصول الافتراضية، بهدف إتاحة خدمة تداول الأصول الافتراضية لعملاء البنك ضمن بيئة الاختبار التنظيمية (Regulatory Sandbox) التابعة للبنك المركزي الأردني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار الخدمة تحت مظلة الـ Sandbox الخاصة بالبنك المركزي الأردني (CBJ) ، وضمان توافقها مع المتطلبات الرقابية والتقنية قبل إقرارها بصورة نهائية.

وتمثّل هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية بنك القاهرة عمان في دعم التحول الرقمي وتبنّي حلول مالية حديثة، حيث ستُمكّن الخدمة العملاء من شراء وبيع وحفظ الأصول الافتراضية عبر منصة مُصممة وفق معايير الامتثال العالمية ومتطلبات الأمن السيبراني، إضافة إلى أنظمة دقيقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتؤكد الشراكة مع FUZE حرص بنك القاهرة عمّان على توفير حلول مبتكرة تلبّي احتياجات السوق المحلية، وتدعم تطوّر قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن، بما يعزز دور البنك في تمكين الابتكار وتعزيز شمول الخدمات الرقمية لعملائه.