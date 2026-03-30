قمة أردنية – سعودية – قطرية في جدة تؤكد: أمن الأردن ودول الخليج واحد لا يتجزأ

3 ساعات ago
وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الاثنين، قمة ثلاثية في مدينة جدة، ركزت على الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد الخطير.
وتم التأكيد خلال القمة على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي واحد لا يتجزأ، وهو أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وجدد جلالة الملك وسمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ تميم بن حمد إدانتهم لاستمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والسعودية وقطر وعدد من الدول العربية، مؤكدين ضرورة وقفها بشكل فوري واحترام سيادة الدول.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع الأعباء الاقتصادية للحرب الدائرة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.


