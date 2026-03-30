اجتماع أردني – خليجي – روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

وطنا اليوم:شارك أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك الأردني – الخليجي – الروسي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

بحث الاجتماع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن ودول الخليج العربي الشقيقة، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وأكّد الفايز في مداخلته خلال الاجتماع إدانةَ الأردن الاعتداءات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضيه وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات تصعيدًا غيرَ مُبرَّرٍ وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.

وجدّد الفايز تضامن الأردن الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعم أيّ خطوات يتّخذها الأشقّاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

وأكّد الفايز أهمية تفعيل الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء التصعيد، وحماية السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والتوصّل إلى حلٍّ يضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول