ارتفاع ضحايا سيول المخا وموزع في تعز إلى 21 وفاة .. أضرار واسعة وعزل قرى بالكامل

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت محافظة تعز جنوب غرب منذ يوم الجمعة الماضي إلى 21 قتيلا.

وأفاد تقرير نشره موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، مساء أمس الأحد، بأن السيول التي ضربت محافظة تعز منذ الجمعة تسببت في تهدم وغرق عدد من المنازل في الأماكن والقرى التي وصلت إليها السيول، وجرف محتوياتها وجرف ونفوق عدد كبير من المواشي.

كما تسببت السيول في تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وطمر آبارها وإتلاف وتدمير منظوماتها الشمسية، وقطع الطرق الواصلة بين القرى مما تسبب بعرقلة الوصول إليها، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن أبرز المناطق المتضررة في تعز هي المخا وموزع والمعافر وجبل حبشي والوازعية.

والأحد، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ارتفاع ضحايا السيول في تعز إلى 15 قتيلا و9 مفقودين. وكانت السلطات اليمنية أعلنت، الجمعة، مصرع 8 أشخاص جراء السيول في تعز.

أمطار وسيول

ويشهد اليمن منذ منتصف مارس/آذار الجاري أمطارا غزيرة وسيولا جارفة اجتاحت مناطق عديدة من البلاد. وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تضرر 1370 أسرة جراء العواصف الشديدة التي ضربت مخيمات النزوح بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن التغيرات المناخية تمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها اليمن، حيث تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في بلد يُصنف كأحد أفقر الدول العربية.

وتشير إحصائية حديثة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أن الأمطار الغزيرة وما نجم عنها من فيضانات العام الماضي أسفرت عن 82 حالة وفاة وأكثر من ‌100 إصابة ودمرت عشرات المنازل ومنشآت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك الجسور والطرق والمستشفيات وملاجئ النازحين ‌والأراضي ‌الزراعية، كما أثرت على آلاف الأسر في عموم البلاد.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، مما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان، الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ أكثر من 11 عاما