لجنة الأخوة الأردنية – الكزاخية في مجلس الأعيان تبحث مع نظيرتها في مجلس الشيوخ الكزاخي شراكة أوسع في مختلف القطاعات

وطنا اليوم:عقدت لجنة الأخوة الأردنية – الكزاخية في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمود الفريحات، اليوم الاثنين، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيرتها لجنة الصداقة الكزخية – الأردنية في مجلس الشيوخ الكزاخي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد الفريحات عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان، مشيرًا إلى أنها تستند إلى توجيهات قيادتي البلدين وحرصهما المستمر على تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل أداء دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء جسور الحوار، ما ينعكس إيجابًا على علاقاته مع الدول الصديقة، ومنها كازاخستان، لافتًا إلى تقارب مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الفريحات إلى تفعيل قنوات التواصل بين لجان الصداقة في كلا المجلسين، وترجمة مخرجات اللقاءات إلى برامج عملية تعزز الشراكة الثنائية، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، بما يدعم التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الزراعة والصناعات الدوائية والطاقة والنقل والسياحة.

كما شدد على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري ليتناسب مع متانة العلاقات بين البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة الكزاخية عن تقديرهم لمستوى العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدين بدور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وبالتطور الملحوظ في العلاقات بين قيادتي البلدين.

وأكدوا أهمية توسيع التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والتحول الرقمي والتكنولوجيا، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل الخبرات التشريعية.

بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وعقد لقاءات دورية، بما يعزز آفاق التعاون المشترك ويرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، ويخدم تطلعات الشعبين الصديقين.

وأشاروا إلى حرص مجلس الأعيان على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دور لجان الأخوة والصداقة، بما يسهم في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.