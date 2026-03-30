إيران: سفيرنا في لبنان سيبقى رغم قرار سحب اعتماده

4 ساعات ago
وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية ⁠الإيرانية، الإثنين، إن سفير طهران في العاصمة اللبنانية بيروت ‌سيواصل عمله، بما يتعارض مع ‌أوامر ‌صدرت عن وزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي ‌له بالمغادرة.
وأعلنت ‌وزارة ⁠الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي سحب ⁠اعتماد السفير ‌الإيراني محمد رضا ⁠شيباني وأنه أصبح ⁠شخصا غير مرغوب ⁠فيه وطلبت منه المغادرة بحلول أمس الأحد الموافق 29 من مارس.
وكشف مصدر دبلوماسي إيراني، الأحد، أن السفير الإيراني، لن يغادر البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها له الخارجية اللبنانية للمغادرة خلالها، وذلك استجابة لرغبة حزب الله ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ووفق ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس فإن شيباني سيبقى في لبنان بعدما انتهت يوم الأحد مهلة منحته إياها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرة البلاد إثر سحبها الموافقة على اعتماده.
وقال المصدر إن “السفير لن يغادر لبنان نزولا عند رغبة رئيس (مجلس النواب) نبيه بري وحزب الله” الذي كان قد دعا السلطات اللبنانية إلى “التراجع الفوري” عن سحب اعتماد شيباني.


