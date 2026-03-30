ترمب: أمام إيران خياران إما تسوية جادة أو تدمير البنية التحتية للنفط والكهرباء

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن “الولايات المتحدة تجري محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر اعتدالا لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران”.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، أضاف ترامب: “لقد أُحرز تقدم كبير، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو ما يُرجّح حدوثه، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورا، فسوف نختتم وجودنا في إيران بتفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج وربما جميع محطات تحلية المياه، التي لم نمسّها عمدا حتى الآن”.

وتابع: “سيكون هذا انتقاما لجنودنا وغيرهم ممن ذبحتهم إيران وقتلتهم خلال “عهد الإرهاب” الذي دام 47 عاما في عهد النظام السابق”.

وكان ترامب قد قال السبت إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تدمّر الآن مخزون الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وأعلن ترامب، الخميس، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 أبريل 2026.

وذكر ترامب في منشور على حسابه في “تروث سوشيال”: “بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة”.

تأتي هذه التصريحات لتزيد من حدة الترقب الدولي، حيث تراوح الأزمة بين فرص “التسوية الكبرى” ومخاطر الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة قد تعيد رسم خارطة النفوذ والطاقة في منطقة الشرق الأوسط.