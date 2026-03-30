البطاينة : سياسيا هذا ليس هو الوقت المناسب لفتح تعديل قانون الضمان والجدل عليه

وطنا اليوم:لدى حضوره دعوة لجنة العمل النيابية لإبداء رأيه بمشروع قانون الضمان الإجتماعي :

البطاينة : الموضوع يقتضي المعالجة وبذات الوقت يحتاج التدرج وان لا مفاجيء المواطن مفاجآت قصيرة الأمد .

البطاينة : ارى ان تعديل القانون يجب ان يكون على مرحلتين ؛ المرحلة الأولى متفق عليها وهي حاكمية الضمان الإجتماعي بفصله عن وزير العمل ومراعاة استقلالية المؤسسة ، والمرحلة الثانية تكون التفاصيل التي تستدعي مزيد من الحوار وإشراك جميع الفئات بهذا الحوار من عمال وأصحاب عمل وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني ولكن هذه المرحلة يجب ان تكون بعد زوال ظرفنا الإقليمي لان في زمن الحرب يجب ان تغلق الملفات الداخلية الجدلية

البطاينة : العامل هو أساس عجلة الإنتاج ويجب أخذ رأيه وهو واع يراعي مصلحة المؤسسة مع مصلحته