البطاينة : سياسيا هذا ليس هو الوقت المناسب لفتح تعديل قانون الضمان والجدل عليه

9 دقائق ago
البطاينة : سياسيا هذا ليس هو الوقت المناسب لفتح تعديل قانون الضمان والجدل عليه

وطنا اليوم:لدى حضوره دعوة لجنة العمل النيابية لإبداء رأيه بمشروع قانون الضمان الإجتماعي :

البطاينة : الموضوع يقتضي المعالجة وبذات الوقت يحتاج التدرج وان لا مفاجيء المواطن مفاجآت قصيرة الأمد .

البطاينة : ارى ان تعديل القانون يجب ان يكون على مرحلتين ؛ المرحلة الأولى متفق عليها وهي حاكمية الضمان الإجتماعي بفصله عن وزير العمل ومراعاة استقلالية المؤسسة ، والمرحلة الثانية تكون التفاصيل التي تستدعي مزيد من الحوار وإشراك جميع الفئات بهذا الحوار من عمال وأصحاب عمل وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني ولكن هذه المرحلة يجب ان تكون بعد زوال ظرفنا الإقليمي لان في زمن الحرب يجب ان تغلق الملفات الداخلية الجدلية

البطاينة : العامل هو أساس عجلة الإنتاج ويجب أخذ رأيه وهو واع يراعي مصلحة المؤسسة مع مصلحته


24 ساعة
14:31

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى السعودية

14:28

الرئيس المصري يحذر من أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث

14:15

العموش يطالب برد مشروع قانون السير الذي لا يراعي مصالح الأردنيين

14:04

علان: تقلبات أسعار الذهب يجب ألا تدفع المواطنين إلى قرارات متسرعة

14:00

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

13:59

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات أكاديمية وشبابية

13:57

القوات المسلحة: اعتراض خمسة صواريخ ومسيرة خلال 24 ساعة الماضية

12:53

مجلس النواب يقر مُعدل المنافسة بعد تعديلات الأعيان

12:35

عالقون في مياه الخليج.. آلاف البحارة يستغيثون طلبا للإجلاء والإمدادات

12:28

الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا

12:19

5 شهداء جنوب لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

12:06

الأوقاف تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 30 دقيقة

وفيات
وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026