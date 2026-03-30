5 شهداء جنوب لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

وطنا اليوم:أعلنت الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل الليلة الماضية، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة اثنين بجروح.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ غارات متتالية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر امني لبناني ان الغارات تستهدف بشكل خاص منطقة المشرفية- بئر العبد وتتردد أصداؤها الى مسافات بعيدة، موضحا أن عناصر من الجيش الإسرائيلي أقدموا على إحراق عدد من المنازل في بلدة الناقورة في قضاء صور جنوبا ، فيما تستمر الغارات على عدد من البلدات والقرى.