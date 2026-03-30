14 دقيقة ago
صفقة إسرائيلية بـ 48 مليون دولار لشراء عشرات آلاف القذائف المدفعية

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، إنها أبرمت طلبية بقيمة 48 مليون دولار لشراء “عشرات الآلاف” من قذائف المدفعية عيار 155 مليمتر من شركة أنظمة إسرائيلية للصناعات الدفاعية.
وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الطلبية تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص اعتماد إسرائيل على الذخائر الأجنبية وتوسيع الإنتاج المحلي.
ولم تذكر الوزارة موعد تسليم هذه الذخائر.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب بارتفاع أسعار الطاقة.
وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في الجنوب.


