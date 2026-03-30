استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي شرق غزة

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة فلسطينيين في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي عند مفترق عسقولة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

