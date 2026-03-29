بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تواصل ترسيخ ثقافة بيئات العمل الآمنة ببرنامج تدريبي شامل

3 ساعات ago
وطنا اليوم:في إطار التزامها بتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية، نظّمت أورنج الأردن برنامج تدريبي مكثّف في مجال “الصحة والسلامة المهنية والبيئة”، من خلال قسم الصحة والسلامة والبيئة التابع لإدارة الموارد البشرية. وجمع البرنامج 180 مشاركاً من الفنيين، والمهندسين، والمشرفين، وفرق الدعم، وغيرهم من مختلف محافظات المملكة الذين انضموا إلى جلسات نظرية وعملية متعددة.
وقد غطّى البرنامج مواضيع حول مفاهيم الصحة والسلامة المهنية الرئيسية، بما في ذلك العمل على المرتفعات، والتوعية المرورية، وأنظمة السلامة من الحرائق، وآليات تقييم مخاطر الصحة والسلامة والبيئة، وممارسات الوقاية.
وأكدت أورنج الأردن أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالاً لجهودها المستمرة للاستثمار في بيئة عمل آمنة ومستدامة كجزء من ثقافتها المؤسسية، والتزامها بمعايير الصحة والسلامة وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق بيئة صحية لكافة كوادرها.
ويأتي البرنامج في سياق تطبيق سياسات وإجراءات الصحة والسلامة بما يتماشى مع قانون العمل الأردني، وعززت الشركة ممارسات العمل الآمنة بتجديدها في عام 2025 لشهادة الآيزو (ISO 45001:2018) لأنظمة إدارة السلامة المهنية، للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة للحفاظ على التميز المؤسسي منذ 2019.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:29

قيود أردنية تعرقل رحلات شركة طيران إسرائيلية

14:19

أمانة النواب تنفي وقوع مشاجرة في اجتماع لجنة التربية

14:12

القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ ومسيرتين خلال الـ24 ساعة الماضية

14:04

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص

14:00

الترخيص تباشر تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية للسائقين

13:58

إدارة ترخيص السواقين والمركبات تباشر تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية للسائقين بعد دخوله حيز التنفيذ

13:57

58 مليون دينار قيمة المدفوعات الإلكترونية لشراء الأجهزة الخلوية في 2025

13:54

مشوقة يوجه سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول الإجراءات القانونية المتعلقة بملف الطاقة

13:49

الصناعة والتجارة تطمئن الأردنيين: مخزون السلع الغذائية آمن ولا داعي للتهافت

13:46

تهنئة وتبريك الى بكر الشديفات بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس في الحقوق

13:30

السفير نصار الحباشنة … رجل وطني بحجم الدبلوماسية الأردنية

12:51

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثات دراسية

وفيات
وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله