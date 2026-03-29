أورنج الأردن تواصل ترسيخ ثقافة بيئات العمل الآمنة ببرنامج تدريبي شامل

وطنا اليوم:في إطار التزامها بتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية، نظّمت أورنج الأردن برنامج تدريبي مكثّف في مجال “الصحة والسلامة المهنية والبيئة”، من خلال قسم الصحة والسلامة والبيئة التابع لإدارة الموارد البشرية. وجمع البرنامج 180 مشاركاً من الفنيين، والمهندسين، والمشرفين، وفرق الدعم، وغيرهم من مختلف محافظات المملكة الذين انضموا إلى جلسات نظرية وعملية متعددة.

وقد غطّى البرنامج مواضيع حول مفاهيم الصحة والسلامة المهنية الرئيسية، بما في ذلك العمل على المرتفعات، والتوعية المرورية، وأنظمة السلامة من الحرائق، وآليات تقييم مخاطر الصحة والسلامة والبيئة، وممارسات الوقاية.

وأكدت أورنج الأردن أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالاً لجهودها المستمرة للاستثمار في بيئة عمل آمنة ومستدامة كجزء من ثقافتها المؤسسية، والتزامها بمعايير الصحة والسلامة وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق بيئة صحية لكافة كوادرها.

ويأتي البرنامج في سياق تطبيق سياسات وإجراءات الصحة والسلامة بما يتماشى مع قانون العمل الأردني، وعززت الشركة ممارسات العمل الآمنة بتجديدها في عام 2025 لشهادة الآيزو (ISO 45001:2018) لأنظمة إدارة السلامة المهنية، للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة للحفاظ على التميز المؤسسي منذ 2019.

