البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن للمرة الرابعة على التوالي

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن” من يوروموني للعام 2026 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، تقديراً لأدائه المتميز في مجال إدارة الثروات وتعزيز مكانته كمؤسسة رائدة إقليمياً في هذا القطاع.
وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل تكريم أقيم في لندن بتاريخ 19 آذار 2026، ويأتي هذا التكريم انعكاساً للنمو القياسي الذي حققه البنك في حجم الأصول المدارة (Assets Under Management- AUM)، إلى جانب ترسيخ مكانته في مجال إدارة الثروات على المستوى الإقليمي، مدعوماً باستراتيجية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي وتقديم حلول استثمارية متقدمة.
كما واصل البنك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص رؤى تحليلية دقيقة للأسواق، ما أسهم في تعزيز أداء المحافظ الاستثمارية ورفع كفاءة بنائها، وتحسين جودة القرارات ضمن إطار صارم لإدارة المخاطر. وعمل على تطوير منصات الخدمات المصرفية الخاصة ضمن مسيرته في التحول الرقمي، وإطلاق منظومة متكاملة لإدارة الثروات توفر خدمات سلسة وآمنة وذكية تلبي تطلعات العملاء.
كما وعزّز البنك دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن آليات اختيار الاستثمارات وبناء المحافظ، مع إعطاء الأولوية للأوراق المالية المتوافقة مع هذه المعايير دون التأثير على العوائد المستهدفة، بما يعكس التزام البنك بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال إدارة مسؤولة للثروات.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن الفوز بجائزة يوروموني للمرة الرابعة يؤكد متانة استراتيجية البنك القائمة على النمو المنضبط والالتزام المستمر بالتميز في إدارة الثروات، موضحاً أن البنك عمل خلال السنوات الماضية على بناء نموذج متكامل للخدمات المصرفية الخاصة يجمع بين الخبرة العميقة في الأسواق والقدرات الرقمية المتقدمة، بما يعزز جاهزيته للمستقبل.
وأشار البطيخي إلى أن النمو القياسي في حجم الأصول المدارة يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها العملاء لنهج البنك الأردني الكويتي وقدرته على تحقيق أداء متوازن ومستدام من خلال توظيف التحليلات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. كما أسهم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة بناء المحافظ الاستثمارية وتحسين جودة القرارات ضمن إطار صارم لإدارة المخاطر.
وشدّد البطيخي على أن الاستثمار المسؤول يشكل ركيزة استراتيجية لخلق قيمة طويلة الأجل، وليس توجهاً عابراً، موضحاً أن دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة الاستثمار يتيح تحقيق عوائد مستهدفة للعملاء مع الإسهام في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً استمرار البنك في تعزيز حضوره الإقليمي وتقديم حلول لإدارة الثروات تجمع بين الذكاء، والأمان، والابتكار، بما يواكب تطلعات الجيل القادم من المستثمرين.


24 ساعة
14:29

قيود أردنية تعرقل رحلات شركة طيران إسرائيلية

14:19

أمانة النواب تنفي وقوع مشاجرة في اجتماع لجنة التربية

14:12

القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ ومسيرتين خلال الـ24 ساعة الماضية

14:04

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص

14:00

الترخيص تباشر تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية للسائقين

13:58

إدارة ترخيص السواقين والمركبات تباشر تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية للسائقين بعد دخوله حيز التنفيذ

13:57

58 مليون دينار قيمة المدفوعات الإلكترونية لشراء الأجهزة الخلوية في 2025

13:54

مشوقة يوجه سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول الإجراءات القانونية المتعلقة بملف الطاقة

13:49

الصناعة والتجارة تطمئن الأردنيين: مخزون السلع الغذائية آمن ولا داعي للتهافت

13:46

تهنئة وتبريك الى بكر الشديفات بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس في الحقوق

13:30

السفير نصار الحباشنة … رجل وطني بحجم الدبلوماسية الأردنية

12:51

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثات دراسية

وفيات
وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله