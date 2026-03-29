البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن للمرة الرابعة على التوالي

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن” من يوروموني للعام 2026 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، تقديراً لأدائه المتميز في مجال إدارة الثروات وتعزيز مكانته كمؤسسة رائدة إقليمياً في هذا القطاع.

وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل تكريم أقيم في لندن بتاريخ 19 آذار 2026، ويأتي هذا التكريم انعكاساً للنمو القياسي الذي حققه البنك في حجم الأصول المدارة (Assets Under Management- AUM)، إلى جانب ترسيخ مكانته في مجال إدارة الثروات على المستوى الإقليمي، مدعوماً باستراتيجية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي وتقديم حلول استثمارية متقدمة.

كما واصل البنك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص رؤى تحليلية دقيقة للأسواق، ما أسهم في تعزيز أداء المحافظ الاستثمارية ورفع كفاءة بنائها، وتحسين جودة القرارات ضمن إطار صارم لإدارة المخاطر. وعمل على تطوير منصات الخدمات المصرفية الخاصة ضمن مسيرته في التحول الرقمي، وإطلاق منظومة متكاملة لإدارة الثروات توفر خدمات سلسة وآمنة وذكية تلبي تطلعات العملاء.

كما وعزّز البنك دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن آليات اختيار الاستثمارات وبناء المحافظ، مع إعطاء الأولوية للأوراق المالية المتوافقة مع هذه المعايير دون التأثير على العوائد المستهدفة، بما يعكس التزام البنك بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال إدارة مسؤولة للثروات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن الفوز بجائزة يوروموني للمرة الرابعة يؤكد متانة استراتيجية البنك القائمة على النمو المنضبط والالتزام المستمر بالتميز في إدارة الثروات، موضحاً أن البنك عمل خلال السنوات الماضية على بناء نموذج متكامل للخدمات المصرفية الخاصة يجمع بين الخبرة العميقة في الأسواق والقدرات الرقمية المتقدمة، بما يعزز جاهزيته للمستقبل.

وأشار البطيخي إلى أن النمو القياسي في حجم الأصول المدارة يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها العملاء لنهج البنك الأردني الكويتي وقدرته على تحقيق أداء متوازن ومستدام من خلال توظيف التحليلات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. كما أسهم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة بناء المحافظ الاستثمارية وتحسين جودة القرارات ضمن إطار صارم لإدارة المخاطر.

وشدّد البطيخي على أن الاستثمار المسؤول يشكل ركيزة استراتيجية لخلق قيمة طويلة الأجل، وليس توجهاً عابراً، موضحاً أن دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة الاستثمار يتيح تحقيق عوائد مستهدفة للعملاء مع الإسهام في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً استمرار البنك في تعزيز حضوره الإقليمي وتقديم حلول لإدارة الثروات تجمع بين الذكاء، والأمان، والابتكار، بما يواكب تطلعات الجيل القادم من المستثمرين.