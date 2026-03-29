بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ساعة واحدة ago
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قوات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول آلاف البحارة ومشاة البحرية الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي تدرس فيه وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” خطواتها التالية في الحرب بعد شهر من اندلاعها.
وقالت في منشور على منصة “إكس”: وصل بحّارة ومشاة البحرية الأمريكية على متن السفينة يو إس إس طرابلس (LHA 7) إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.
وأوضحت أن سفينة الهجوم البرمائي من فئة “أمريكا” تعمل كسفينة القيادة لمجموعة الاستعداد البرمائي “تريبولي” الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين، والتي تضم نحو 3,500 بحّار ومشاة بحرية، إضافة إلى طائرات النقل والمقاتلات الهجومية، فضلا عن قدرات هجومية برمائية وأصول تكتيكية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
