الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد مخدرة بوسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأحد على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصد بالونات موجهة إلكترونياً والتعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.