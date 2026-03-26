عاجل | وزير الإدارة المحلية يوجّه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة برفع الجاهزية في الكرك والأغوار الجنوبية تحسبا لأمطار كثيفة خلال الساعات الأربع المقبلة

59 دقيقة ago
عاجل | وزير الإدارة المحلية يوجّه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة برفع الجاهزية في الكرك والأغوار الجنوبية تحسبا لأمطار كثيفة خلال الساعات الأربع المقبلة

* أمطار منقولة من المناطق الشرقية والصحراوية تؤثر على مناطق الأغوار “فيفا، الحديثة، المزرعة، الصافي” مساء اليوم.
* الإدارة المحلية تدعو إلى تكثيف الجهود واتخاذ إجراءات احترازية فورية.
* استمرار جريان الأمطار المنقولة حتى بعد توقف الهطول وتحذير من مجاري السيول.

وطنا اليوم – وجّه وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، خلال جولاته الميدانية اليوم الخميس، رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، إلى رفع مستوى الجاهزية حتى الساعات الأربعة المقبلة، وذلك في ظل توقعات بتساقط كثيف للأمطار في محافظة الكرك والأغوار الجنوبية.

وأكد الوزير أن مناطق الأغوار “فيفا والحديثة والمزرعة والصافي”، ستتأثر بالأمطار المنقولة من المنطقة الشرقية والصحراوية، ما يستدعي تكثيف الجهود الميدانية، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية اللازمة للتعامل مع أي طارئ.
وأشار إلى أن الأمطار المنقولة قد تستمر جريانها حتى بعد توقف الهطول المطري، وتمتد حتى ساعات المساء المتأخرة، ما يتطلب متابعة مستمرة لمجاري السيول وتصريف المياه.

وبيّن أن كميات الأمطار التي هطلت منذ فجر اليوم لم تُسجل أي تأثيرات على المواطنين أو ممتلكاتهم، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة متابعة المؤسسات الخدمية واقع البنية التحتية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والانتباه لأي ملاحظات ميدانية قد تطرأ.

ودعا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، وعدم المجازفة بقطع الطرق التي تشهد تدفقات مائية، حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.


