55 دقيقة ago
ترمب: المعركة حُسمت عسكريا وحلفاؤنا في الناتو جبناء

وطنا اليوم:شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لعدم رغبتهم في المشاركة بحرب إيران وعملية فتح مضيق هرمز المعطل.
وفي منشور على منصة “ثروت سوشال”، وصف ترامب دول الناتو بـ”الجبناء”.
وقال الرئيس الأميركي: “من دون الولايات المتحدة، حلف الناتو مجرد قوة جوفاء. لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية”.
وتابع: “الآن بعد أن حسمت هذه المعركة عسكريا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط التي يجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط”.
واستطرد ترامب: “من السهل عليهم القيام بذلك، مع مخاطر ضئيلة للغاية”.
وختم منشوره قائلا: “جبناء. لن ننسى”.


24 ساعة
20:01

بعثة الناتو تبدأ بإخلاء معسكرها في بغداد

19:58

مجتبى خامنئي: الهجمات التي استهدفت تركيا وعُمان لم تنفذها إيران

19:54

رفع تصنيف المنخفض الجوي الجديد القادم للأردن للدرجة الثالثة

19:45

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا

19:34

سقوط شظايا صاروخ قرب سور البلدة القديمة في القدس

19:22

شهداء الأمن العام يُسطرون معاني الفداء لحماية الوطن

19:18

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يستقبل وفدا محليا مهنئا بالعيد

16:38

اتهام جندي إسرائيلي بتسريب معلومات عن القبة الحديدية لإيران

16:30

معركة الكرامة حين عادت الروح لأمة العرب وخطت عنوانا للمجد لا يغيب

16:20

مسؤول دفاعي: أوكرانيا نشرت وحدات لاعتراض أهداف في الشرق الأوسط

16:09

القوات المسلحة تشارك مرتباتها فرحة أول أيام العيد وتعود المرضى

15:32

رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن

