اتهام جندي إسرائيلي بتسريب معلومات عن القبة الحديدية لإيران

وطنا اليوم:اعتقلت السلطات الإسرائيلية جندي احتياط يعمل في منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية”، بتهمة التخابر مع إيران وكشف أسرار عسكرية حساسة، حسب بيان مشترك أصدرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك” الجمعة.
وقالت السلطات إن الجندي، راز كوهين، (26 عاما) والمقيم في القدس، كان على اتصال لعدة أشهر بعناصر استخباراتية إيرانية، حيث طلبت منه تنفيذ مهام أمنية مختلفة تتعلق بتسريب معلومات حساسة، بما في ذلك تفاصيل تشغيل منظومة القبة الحديدية، وبنية البطارية، وإجراءات التذخير والإطلاق، إضافة إلى صور وفيديوهات توثق عمليات المنظومة ومواقع قواعد سلاح الجو وبطاريات الدفاع الجوي، كما نقل بيانات شخصية ووسائل تواصل لعدد من الأفراد.
وأوضح البيان أن كوهين كان على علم بأن هذه الاتصالات مع عناصر إيرانية، وأنه كان يتقاضى مقابلا ماديا مقابل تزويدهم بالمعلومات، في حين قدمت السلطات الإسرائيلية اليوم لائحة اتهام رسمية بحقه.
وأضافت الشرطة والشاباك أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث اعتقل خلال السنوات الأخيرة عشرات الإسرائيليين بتهم التخابر لصالح عملاء إيرانيين مقابل المال.
وحذرت السلطات مجددا المواطنين والمقيمين من التواصل مع جهات استخباراتية أجنبية أو تنفيذ أي مهام أمنية لصالحها.
وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات متصاعدة بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط هجمات على إيران، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1332 شخصا وإصابة آلاف آخرين، بينما ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، مخلفة قتلى وجرحى بين المدنيين والعسكريين.


24 ساعة
16:30

معركة الكرامة حين عادت الروح لأمة العرب وخطت عنوانا للمجد لا يغيب

16:20

مسؤول دفاعي: أوكرانيا نشرت وحدات لاعتراض أهداف في الشرق الأوسط

16:09

القوات المسلحة تشارك مرتباتها فرحة أول أيام العيد وتعود المرضى

15:32

رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن

15:25

سريلانكا ترفض طلبا أميركيا لاستخدام أراضيها في الحرب

14:39

العمل من المنزل ومشاركة السيارات.. توصيات دولية لمواجهة تداعيات حرب إيران

14:33

زوجة الشهيد البطل مراد المواجدة تنعى زوجها بكلمات مؤثرة ومحزنه

14:28

مصر.. قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق بمول تجاري في دمياط

14:13

الشرع يعلن زيادات واسعة على الرواتب ويكشف عن الموازنة الأكبر في تاريخ سوريا الحديث

14:05

سقوط شظية مقذوف صاروخي في محيط وادي صقرة

14:00

الأرصاد : محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة

13:51

أسرة مول النافورة تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول عيد الفطر السعيد

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026