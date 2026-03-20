رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن

وطنا اليوم:أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر مع مرتبات قيادة سلاح الجو الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور إلى خطبة العيد، التي تحدثت عن فضائل العيد وما يتضمنه من معاني سامية باعتباره من شعائر الإسلام الظاهرة وفرحة من الله تعالى بإتمام الصيام والقيام والصدقات وسائر الطاعات، كما أكدت على فضل الثبات والدفاع عن سماء الوطن وحدوده.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات قيادة سلاح الجو الملكي، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهنئته بهذه المناسبة المباركة، مشيداً بالروح المعنوية العالية والانضباط المتميز الذي يتمتع به نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم وصنوفهم.

وبين اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل بكل كفاءة واقتدار، والوقوف صفاً واحداً في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ستبقى الدرع الحصين للوطن في مواجهة مختلف التحديات.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات سلاح الجو الملكي، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القوات المسلحة.

وفي ختام الزيارة، هنأ اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة مرتبات السلاح بعيد الفطر السعيد، داعياً إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والقيام بالمهام والواجبات الموكلة بكل كفاءة واقتدار.