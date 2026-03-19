إصابة مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل بصواريخ إيرانية

ساعتين ago
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بأن مصفاة نفط في مدينة حيفا، أُصيبت بعد إطلاق صواريخ من إيران، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصدها.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورا أظهرت تصاعد عمود كثيف من الدخان من محيط المصفاة، مشيرة على منصة “إكس” إلى عدم وجود مخاوف من تسرّب مواد خطرة.
وأعلنت وزارة حماية البيئة أن مديرها العام وفرق خدمات الطوارئ في منطقة حيفا في طريقهم إلى المكان “بعد ورود بلاغ عن سقوط حطام صاروخ اعتراضي في منطقة حيفا، والاشتباه في وقوع حادث يتعلق بمواد خطرة”.
وتعد مصفاة حيفا أكبر مصفاة نفط في إسرائيل، في منطقة صناعية رئيسية.


