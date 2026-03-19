مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. لبنان يسجّل أكثر من مليون نازح

وطنا اليوم:تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان. وشهدت مناطق جنوب لبنان ليلة عنيفة، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية عدة بلدات، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل.

وفجراً، هزّ انفجار ضخم بلدة الخيام، وسُمع دوي الانفجار بشكل واسع مع ارتجاجات عنيفة في المنطقة.

كما استهدفت الغارات بلدة بنت جبيل، فيما طال القصف المدفعي بلدة حانين، وغارة منفصلة استهدفت بلدة دبين.

من جانبه، أعلن حزب الله اليوم استهداف وتدمير 12 دبابة ميركافا إسرائيلية بصواريخ موجهة في جنوب البلاد. وقال الحزب، في عدة بيانات منفصلة اليوم، إن عناصره استهدفوا سبع دبابات ميركافا إسرائيلية في بلدة الطيبة الجنوبية بصواريخ موجهة وحققوا إصابات مباشرة. وأضاف الحزب أن الجيش الإسرائيلي حاول “التقدم باتجاه منطقة أبو مكنى في دير سريان فاستهدفها الرماة بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها فدمّروا خمس دبابات ميركافا”. كما أشار إلى استهداف مستوطنتي كريات شمونة ومسكاف عام وتجمّعاً لجنود إسرائيليين في خربة المنارة بالصواريخ.

من جهة أخرى، تستمر حركة النزوح نحو صيدا وبيروت والمناطق الآمنة، بعد إنذار الجيش الإسرائيلي بقصف المعابر على نهر الليطاني.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس نزوح أكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم ومدنهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لاستهداف عناصر من حزب الله، مؤكدا القضاء على 20 عنصرا. وأضاف أن عملياته ضد الحزب ستتواصل.

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء التصعيد إلى 968 على الأقل وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأوردت الوزارة في بيان أن من بين القتلى 116 طفلا وأربعين موظفا في القطاع الصحي، إضافة الى إصابة أكثر من 2432 شخصا آخرين.

قالت السلطات اللبنانية إن إسرائيل كثفت الغارات الجوية على بيروت الأربعاء مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير مبنى مؤلف من عشرة طوابق، في الأسبوع الثالث من الحرب الدائرة مع جماعة حزب الله.

وفي تصعيد جديد، بدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف الجسور فوق نهر الليطاني التي تربط جنوب لبنان ببقية البلاد، مما أسفر عن تدمير جسرين على الأقل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية. وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه استهداف الجسور على نهر الليطاني لمنع جماعة حزب الله من نقل المقاتلين والأسلحة وجدد تحذيره للسكان بضرورة مغادرة الجنوب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي دمر جسرين إضافيين فوق نهر الليطاني، قائلا إن حزب الله كان يستخدمهما لتهريب الأسلحة والعناصر جنوبا. ووصف كاتس العملية بأنها “رسالة واضحة للحكومة اللبنانية. دولة إسرائيل لن تسمح بذلك”.

وتتزايد المخاوف في لبنان من أن يؤدي عزل جنوبه عن بقية البلاد إلى تمهيد الطريق لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق داخل الأراضي اللبنانية.

وأصابت الغارات الجوية في بيروت مباني تقع على مسافة قريبة من وسط المدينة الذي أعيد إعماره بعد الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990، ومن مقر الحكومة اللبنانية.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان مطلع الشهر الجاري بإطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني في هجمات إسرائيلية أميركية على إيران في 28 فبراير وردت إسرائيل بغارات كثيفة على أنحاء متفرقة من لبنان.