بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات الأردنية تتقدم 20 مرتبة على قائمة فوربس وتعزز ريادتها الإقليمية والعالمية

ساعتين ago
وطنا اليوم:حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية إنجازًا بارزًا بتقدمها 20 مرتبة دفعة واحدة، لتصل إلى المرتبة 51 على قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن كانت في المرتبة 71، بقيمة سوقية بلغت 10.1 مليار دولار، متجاوزة بذلك عددًا من كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية في المنطقة.
ويُعزى هذا التقدم إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ونجاحها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتبني أحدث تقنيات التعدين، إلى جانب التوسع في الأسواق وتعزيز القدرة التصديرية.
وقد انعكس ذلك مباشرة على نمو الإيرادات والأرباح، وساهم في دعم الصناعات التحويلية الوطنية المرتبطة بالفوسفات، بما يعزز القيمة الاقتصادية للصناعات الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
ويعكس هذا الأداء قدرة الكفاءات الأردنية على تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ويؤكد مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي في قطاع الفوسفات، ويجسد ثقة المستثمرين والأسواق بأداء الشركة.
ويؤكد هذا الإنجاز أن الصعود على قائمة فوربس ليس مجرد تحسن رقمي، بل ترجمة لرؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل، يعزز حضور الشركة وتأثيرها في الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من القيمة الاقتصادية للصناعات المرتبطة بالصناعات التحويلية.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
