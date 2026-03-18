استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات خلال مداهمة مطلوب خطير

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من إدارة مكافحة المخدرات نفذت صباح هذا اليوم مداهمة أمنية على أحد المطلوبين الخطرين بقضايا المخدرات في مناطق شرق العاصمة، حيث بادر فور وصول القوّة بإطلاق النار باتجاهها بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد كل من: الملازم أول مراد مسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات، وإصابة ضابط صف آخر رابع أُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة تمكنت من التعامل بالمثل مع ذلك المطلوب لحين السيطرة وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة وثلاثة كفوف حشيش وكمية من مادة الكرستال والمارجوانا المخدرة.

وأكّدت مديرية الأمن العام أنها وإذ تنعى شهداء الوطن الثلاثة لتدعو لهم بالمغفرة والرحمة ولذويهم وزملائهم بالصبر والسلوان وحسن العزاء، وللمصاب بالشفاء العاجل، لتؤكد بأنها ماضية في أداء واجبها لحفظ الأمن والنظام العام وملاحقة كل من يحاول المساس به ومحاولة نشر تلك السموم والاتجار بها وترويجها بين أبناء هذا المجتمع، باذلةً من أجل ذلك الغالي والنفيس وانا لله وانا اليه راجعون