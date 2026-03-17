توقيف أب ألقى طفلته من حافلة مدرسية 7 أيام

وطنا اليوم:قرر مدعي عام جنوب عمان د. عمار الحنيفات، اليوم الثلاثاء، توقيف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يلقي طفلة من حافلة نقل طلاب مدرسة أرضا، والتي تبين أنها ابنته، 7 أيام على ذمة التحقيق.

واسند المدعي العام له جرم الايذاء بحدود المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات وبدلالة المادتين ٢ و٣ من قانون الحماية من العنف الأسري والمواد ٥ و٦ و٨ و٢٠ و٢١ من قانون حق الطفل.