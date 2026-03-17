المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات

12 دقيقة ago
وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا.
وجرى رصد هذه المحاولات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.
وعملت القوات المسلّحة على تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


