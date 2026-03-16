وزير الأوقاف: الأردن بقيادة الملك في طليعة المدافعين عن المسجد الأقصى

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنّ إغلاق المسجد الأقصى يُعد جريمة بحق المسلمين في مختلف أنحاء العالم لما يمثله من مكانة دينية كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

​وأكّد الخلايلة خلال رعايته إفطاراً رمضانياً نظمته دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الاثنين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقف في طليعة المدافعين عن المسجد الأقصى على كافة المستويات، مشيرا الى ارتباط الشعبين الأردني والفلسطيني بعلاقات الدين والأخوة والتاريخ والمصير المشترك.

​وأضاف، إن بوصلة الأردن ستبقى دائماً باتجاه فلسطين والقدس حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتاً إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تشكل مسؤولية تاريخية، تعمل وزارة الأوقاف على تنفيذها من خلال رعاية المسجد الأقصى المبارك والحفاظ عليه وصيانته والدفاع عنه في مختلف المحافل.

​وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إنّ المخيمات شهدت تحسناً ملموساً بمستوى الخدمات والبنية التحتية بفضل المبادرات الملكية والمتابعة الحكومية، التي شملت تطوير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية وتأهيل المساكن، بما ينسجم مع مسيرة التحديث الشاملة في المملكة.

​من جهته، أكّد رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب، المهندس سليمان السعود، أنّ وحدة الصف الأردني تشكل مصدر قوة الوطن وعنوان تماسكه في مواجهة التحديات، مشدداً على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية لحماية أمن الأردن واستقراره في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات.

​بدوره، أوضح عضو لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الدكتور زهير أبو فارس، أنّ تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يكون ممكناً دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

​وفي كلمة باسم لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، أشار رئيس لجنة خدمات مخيم مادبا، بلال أبو تينة، إلى أن الأردن يولي اهتماماً خاصاً باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات داخل المملكة، مؤكداً أن هذه المخيمات تعد جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي الأردني، وأن أبناءها يحظون بالرعاية والاهتمام في إطار الرؤية الملكية التي تضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة في مقدمة الأولويات.

​وحضر الإفطار عدد من المسؤولين، إلى جانب رؤساء لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، ورؤساء أندية، وعدد من وجهاء وشيوخ ومخاتير المخيمات.

​وتتولى دائرة الشؤون الفلسطينية التي تأسست عام 1988، وتتبع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مسؤولية الإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في المملكة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات، وتعزيز التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، فضلاً عن إبراز الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية