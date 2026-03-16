وزير الأوقاف: الأردن بقيادة الملك في طليعة المدافعين عن المسجد الأقصى

14 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنّ إغلاق المسجد الأقصى يُعد جريمة بحق المسلمين في مختلف أنحاء العالم لما يمثله من مكانة دينية كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
​وأكّد الخلايلة خلال رعايته إفطاراً رمضانياً نظمته دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الاثنين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقف في طليعة المدافعين عن المسجد الأقصى على كافة المستويات، مشيرا الى ارتباط الشعبين الأردني والفلسطيني بعلاقات الدين والأخوة والتاريخ والمصير المشترك.
​وأضاف، إن بوصلة الأردن ستبقى دائماً باتجاه فلسطين والقدس حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتاً إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تشكل مسؤولية تاريخية، تعمل وزارة الأوقاف على تنفيذها من خلال رعاية المسجد الأقصى المبارك والحفاظ عليه وصيانته والدفاع عنه في مختلف المحافل.
​وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إنّ المخيمات شهدت تحسناً ملموساً بمستوى الخدمات والبنية التحتية بفضل المبادرات الملكية والمتابعة الحكومية، التي شملت تطوير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية وتأهيل المساكن، بما ينسجم مع مسيرة التحديث الشاملة في المملكة.
​من جهته، أكّد رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب، المهندس سليمان السعود، أنّ وحدة الصف الأردني تشكل مصدر قوة الوطن وعنوان تماسكه في مواجهة التحديات، مشدداً على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية لحماية أمن الأردن واستقراره في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات.
​بدوره، أوضح عضو لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الدكتور زهير أبو فارس، أنّ تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يكون ممكناً دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
​وفي كلمة باسم لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، أشار رئيس لجنة خدمات مخيم مادبا، بلال أبو تينة، إلى أن الأردن يولي اهتماماً خاصاً باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات داخل المملكة، مؤكداً أن هذه المخيمات تعد جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي الأردني، وأن أبناءها يحظون بالرعاية والاهتمام في إطار الرؤية الملكية التي تضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة في مقدمة الأولويات.
​وحضر الإفطار عدد من المسؤولين، إلى جانب رؤساء لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، ورؤساء أندية، وعدد من وجهاء وشيوخ ومخاتير المخيمات.
​وتتولى دائرة الشؤون الفلسطينية التي تأسست عام 1988، وتتبع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مسؤولية الإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في المملكة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات، وتعزيز التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، فضلاً عن إبراز الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية


24 ساعة
19:59

السعودية تتحرى هلال شوال الأربعاء لتحديد موعد عيد الفطر

19:43

الأمن العام يتعامل مع 356 بلاغا لحوادث سقوط شظايا منذ 28 شباط

19:30

خافيير بارديم يكسر بروتوكول الأوسكار وينتصر للقضية الفلسطينية

19:25

الأمن العام: تحديد هوية سائق حافلة اعتدى على طفلة والبحث جار عنه

19:19

الأردن ومصر يدعمان أيّ خطوات عربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية

19:16

ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

19:13

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات

17:13

كابيتال بنك يواصل دعمه لتكية أم علي

16:55

“الفوسفات الأردنية” في المرتبة 51 على قائمة فوربس لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة سوقية بلغت 10.1 مليار دولار

16:46

العراق يباشر تصدير النفط عبر تركيا بعد إغلاق مضيق هرمز

16:40

إصابة طفل إثر سقوط شظية صاروخ في إربد

16:09

كم سيخسر منتخب البرتغال ماديا بسبب إصابة رونالدو؟

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026