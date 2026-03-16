الأمن العام يتعامل مع 356 بلاغا لحوادث سقوط شظايا منذ 28 شباط

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ تاريخ 28/2/2026 ولغاية عصر هذا اليوم، مع (356) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات دون تسجيل أيّ إصابة، سوى واحدة بسيطة لطفل في محافظة إربد.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات، مؤكدة مرّة أخرى على ضرورة عدم التجمهر أو الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة


