مصدر حكومي: صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر

وطنا اليوم:أفاد مصدر حكومي الأحد، بأنّ الحكومة ستصرف رواتب موظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وحدّدت الحكومة عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر آذار الحالي، وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.

ونصّ بلاغ رئيس الوزراء جعفر حسان على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من آذار الحالي وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.