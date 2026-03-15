مصدر حكومي: صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أفاد مصدر حكومي الأحد، بأنّ الحكومة ستصرف رواتب موظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وحدّدت الحكومة عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر آذار الحالي، وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.
ونصّ بلاغ رئيس الوزراء جعفر حسان على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من آذار الحالي وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


24 ساعة
16:30

فتح وتسوية شوارع في منطقة العامرية

16:17

الملك يتلقى 47 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء دول منذ التصعيد بالشرق الأوسط

16:10

وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان

15:44

د. محمد عبدالله القواسمة – بعيدًا عن الضوضاء… (قصة قصيرة)

15:43

الحرب ليست حربنا و الاطراف لا تعنينا و مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

15:27

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

15:23

شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

15:10

لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات .. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

15:08

Driving Economic Impact Across Jordan Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs

15:07

كلية العلوم الإدارية بجامعة البترا تنال أعلى تصنيفات هيئة الاعتماد الدولية “آسيك”

15:05

محافظة والحاج توفيق يبحثان إطلاق برنامج المنح الإيطالية لتدريب الشباب الأردني

14:43

العيسوي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرتيمة

وفيات
وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026