بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي تطورات التصعيد الخطير في المنطقة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الدوليين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
وبحث الصفدي وعبدالعاطي خلال الاتصال ‏آفاقَ استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية وبما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول والقانون الدولي. كما بحثا سبل تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.
‏وجدّد الوزيران إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن وعلى دول عربية شقيقة، ورفضهم هذه الاعتداءات بما هي تصعيد غير مُبرّر وخرق فاضح للقانون الدولي وسيادة الدول.
وأكّد الصفدي أنّ المملكة ستتّخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كلّ ما تتّخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.
‏وجدّد عبدالعاطي تضامن بلاده الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات في المنطقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
