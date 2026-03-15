السير: تطبيق خطة مرورية لمنع الازدحامات قبيل العيد

وطنا اليوم:أكدت إدارة السير، بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق.

وقالت الملازم أول دعاء الهباهبة من غرفة عمليات إدارة السير إنّ مجموعات السير المتخصصة ستتواجد في مختلف مناطق التسوق قبل الإفطار وبعد الإفطار للحفاظ على الانسيابية المرورية ومنع المعيقات.

وبينت الهباهبة أنه يتوقع هطول أمطار طينية، خلال أيام المنخفض ما ينوه إلى ضرورة القيادة بدون تهور وتوخي الحذر وتفقد المركبات وتجهيزاتها الفنية وتخفيف السرعات وترك مسافة أمان لتجنب حدوث الانزلاقات