السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة حملة وطنية لتعزيز نظافة المواقع السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية وأحد المرتكزات الأساسية للقطاع السياحي وتأتي هذه الحملة في اطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة من خلال برامج وحملات توعوية واعلامية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في المرافق السياحية وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية من خلال برامج توعوية موجهة للطلبة والمجتمعات المحلية.

كما تسعى الحملة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية عبر إشراك الأدلاء السياحيين والمتطوعين في مبادرات تنفذ ضمن برنامج أردننا جنة إلى جانب التعاون مع وسائل الإعلام وصناع المحتوى لتوثيق هذه الجهود ونشرها على نطاق واسع وتؤكد الوزارة أن حماية المواقع السياحية والأثرية مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات الرسمية مع المجتمع والزوار بما يعزز صورة الأردن كوجهة سياحية مستدامة ومسؤولة على المستويين الإقليمي والدولي.


