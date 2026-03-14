بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الحديد وماضي والمجالي والخمايسة والريحاني

32 دقيقة ago
مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الحديد وماضي والمجالي والخمايسة والريحاني

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشائرالحديد وماضي والمجالي والخمايسة والريحاني.

*ففي منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة حليمة عبداللطيف الشويمات، والدة السفير الاردني في لبنان وليد الحديد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الحديد والشويمات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة الشميساني بالصعمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد حسان ماضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة ماضي، داعياً الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جنانه.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم جريد خليل المجالي، والد الصحفي أيمن المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلاً الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح حنانه.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم اللواء المتقاعد عبيدالله الخمايسة وعموم عشيرة الخمايسة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرتي الريحاني وغطاس بوفاة المرحومة فينيس نقولا غطاس، أرملة المرحوم فوزات فرحان الريحاني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
