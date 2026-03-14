صندوق البريد الرقمي مشروع استراتيجي نحو قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية

وطنا اليوم – أكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود أن إطلاق مشروع الصندوق البريدي الرقمي يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي وخطط ومشاريع البريد بأهمية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي للاسهام في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام وتعزيز الخدمات البريدية واللوجستية وعمليات إستلام الطرود والتوصيل والتجارة الإلكترونية

وأضاف الداوود إن هذا المشروع الوطني الذي أنطلق من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي يشكل المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية وبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة تساهم في تطوير الخدمات الحكومية والاقتصاد الرقمي ويعزز جودة وكفاءة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

بدورها أكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب ان هذا المشروع يتيح المشروع لكل مواطن الحصول على صندوق بريد رقمي مجاني يمثل عنواناً بريدياً شخصياً موثقاً مرتبطاً بالموقع الجغرافي لمنزله وفق الرمز البريدي المعتمد من الاتحاد البريدي العالمي حيث يمكن المواطن من استخدامه في المراسلات البريدية واستلام الطرود والخدمات الحكومية المختلفة إضافة إلى تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الطيب أن خدمة الصندوق البريدي الرقمي سيتم رفعها قريبا ضمن تطبيق “سند” بما يتيح للمواطنين إنشاء وإدارة عناوينهم البريدية الرقمية بكل سهولة ويسر مما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بالوثائق الحيوية وجوازات السفر والأدوية والخدمات الحكومية المختلفة .

وبينت الطيب أن إطلاق مشروع الصندوق البريدي الرقمي يأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للعناوين البريدية في المملكة، من خلال توفير عنوان بريدي رقمي موحد ومعتمد يمكن استخدامه في مختلف المعاملات والخدمات الحكومية واللوجستية ويساهم في زيادة عمليات التسوق الإلكتروني وفتح أسواق عالمية جديدة يكون رقم الصندوق عنصر أساسي في عمليات الشراء.