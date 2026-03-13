أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود للمرشد الإيراني مجتبي خامنئي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في تحديد مكان المرشد الأعلى الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، وذلك في إطار الجهود الأميركية لتعقب شخصيات قيادية مرتبطة بالمؤسسة الأمنية الإيرانية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية، والذي يهدف إلى الحصول على معلومات تقود إلى تحديد هوية أو أماكن مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

قائمة مسؤولين إيرانيين مطلوب معلومات عنهم

وبحسب ما نشره البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فإن قائمة الأشخاص المطلوب معلومات عنهم تضم 10 مسؤولين إيرانيين يشغلون مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.

ومن بين أبرز الأسماء الواردة في القائمة:

علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

إسكندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني.

إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات والأمن.

كما شملت القائمة أيضًا:

علي أصغر حجازي، نائب رئيس الأركان.

يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لمكتب القائد الأعلى.

مناصب أمنية أخرى دون كشف الأسماء

وأشار البيان إلى وجود أربعة مناصب أمنية إضافية لم يتم الكشف عن أسماء المسؤولين الذين يشغلونها، حيث اكتفى البرنامج بنشر صور ظلية لتلك المناصب، وهي:

سكرتير مجلس الدفاع، ومستشار القائد الأعلى، وقائد الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى رئيس المكتب العسكري.

اتهامات للحرس الثوري بتنفيذ عمليات خارج إيران

ووفقًا للبيان، تتهم الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لتنظيم وتنفيذ هجمات وعمليات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما دفع واشنطن إلى توسيع برنامج المكافآت للحصول على معلومات قد تسهم في تحديد مواقع قياداته أو كشف أنشطتهم.