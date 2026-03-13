زراعة جرش تدعو لرش أشجار الزيتون بـ اليورون والزنك

ساعتين ago
زراعة جرش تدعو لرش أشجار الزيتون بـ اليورون والزنك

وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة محافظة جرش، مزراعي الزيتون، إلى ضرورة رش أشجار الزيتون بـ”اليورون والزنك”، ومحاربة جميع الآفات التي من المتوقع أن تنتشر خلال هذه الفترة في بساتين الزيتون البعلية والمروية.
وأوضحت مديرية قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة جرش المهندسة نجلاء القرارعه، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه يجب رش أشجار الزيتون باليورون والزنك في المناطق المتوقع فيها إزهارًا مبكرًا، مبينة أنه يجب القيام بالرش قبل شهر إلى شهر ونصف من عملية الإزهار شريطة عدم هطول أمطار خلال 48 ساعة من عملية الرش.
وأكدت القرارعه أن اتباع الإرشادات الصادرة عن مديرية زراعة محافظة جرش من قبل مزراعي الزيتون سيسهم في القضاء على أي آفة بشكل سريع، وسيسهم بالمحافظة على محصول الزيتون وزيادته


