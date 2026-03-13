فتح وتوسيع طرق في مناطق ساكب والحسينيات وطريق المكرمة الملكية

وطنا اليوم:باشرت كوادر وآليات بلدية لواء المعراض في محافظة جرش، بتنفيذ أعمال فتح وتوسعة لعدد من الطرق في مناطق ساكب والحسينيات وطريق المكرمة الملكية.
وتأتي أعمال توسيع تلك الطرق، ضمن الجهود المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير وخدمة المواطنين في مختلف مناطق اللواء.
وشملت الأعمال، تنفيذ عمليات فتح الطرق وتوسعتها وتسويتها بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى منازلهم، إضافة إلى تحسين واقع الطرق وتخفيف الازدحام وتسهيل حركة المركبات.
وتأتي هذه الأعمال، ضمن خطة البلدية المستمرة للنهوض بواقع الخدمات في اللواء، حيث تواصل كوادر البلدية عملها الميداني في مختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس اللجنة، وبما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات الأهالي


