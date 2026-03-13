بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك.. الأمير عاصم يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية

8 دقائق ago
مندوباً عن الملك.. الأمير عاصم يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير عاصم بن نايف، اليوم الجمعة، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الـ123، تحت عنوان “القياس أساس الاجتهاد وبيان مرونة الشريعة الإسلامية”.
وتحدث في المجلس الرابع والأخير لهذا العام، الذي عقد في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور زيد الكيلاني.
وأوضح الخلايلة، أن القياس الذي يعني إلحاق مسألة جديدة لم يرد فيها نص شرعي بمسألة أخرى منصوص على حكمها، لاشتراكهما في العلة، يعزز فهم مقاصد الشريعة وأسباب الأحكام الشرعية، ويمنح الفقه الإسلامي مرونة وقدرة على التعامل مع القضايا المستجدة بما ينسجم مع أحكام الإسلام ومقاصده.
وقال الكيلاني، إن القياس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ العدل، كونه يقوم على المساواة بين المتماثلات في العلة، مؤكداً أن هذه الآلية تضمن تحقيق العدل في المعاني والأحكام، كما يحقق الميزان العدل في الأوزان، وذلك من خلال تحقيق المصالح المنضبطة بضوابط الشرع بعيداً عن الأهواء.
والمجالس العلمية الهاشمية، هي أحد أبرز الفعاليات الثقافية والدينية التي تنظمها وزارة الأوقاف كل سنة خلال شهر رمضان المبارك برعاية ملكية سامية، لبلورة فكر إسلامي مستنير يواجه التحديات الراهنة.
وحضر المجلس، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وسماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعدد من المسؤولين، ومفتين، وقضاة الشرع الشريف، وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات


