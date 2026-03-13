إنذار إسرائيلي بإخلاء سبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنذاراً بإخلاء كامل لسكان سبعة أحياء بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهم حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح.

وقال الجيش في بيان عبر موقع إكس: “حرصاً على سلامتكم الإخلاء فوراً وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى إشعار آخر”.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ ضربات على أكثر من 200 هدف في مناطق وسط وغرب إيران خلال اليوم الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، أن من بين الأهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاع جوي، ومواقع إنتاج أسلح