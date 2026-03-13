بنك القاهرة عمان
إنذار إسرائيلي بإخلاء سبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت

ساعة واحدة ago
إنذار إسرائيلي بإخلاء سبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنذاراً بإخلاء كامل لسكان سبعة أحياء بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهم حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح.
وقال الجيش في بيان عبر موقع إكس: “حرصاً على سلامتكم الإخلاء فوراً وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى إشعار آخر”.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ ضربات على أكثر من 200 هدف في مناطق وسط وغرب إيران خلال اليوم الماضي.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، أن من بين الأهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاع جوي، ومواقع إنتاج أسلح


24 ساعة
15:15

أمانة عمّان: طوارئ متوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

14:51

شكوى رسميه على مكتب وزير الاشغال العامة

14:47

ترامب يتوعد إيران بضربة شديدة القوة الأسبوع المقبل ردا على إغلاق مضيق هرمز

14:37

اتفاق أردني سوري على تسهيل عبور الشاحنات إلى موانئ البلدين بالمثل

14:25

حلف شمال الأطلسي يسقط ثالث صاروخ إيراني في أجواء تركيا منذ بدء الحرب

14:16

مقتل 4 عسكريين أمريكيين في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود غربي العراق

13:56

12 شهيدا وجرحى بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

13:52

الصين تقدم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار إلى الهلال الأحمر الإيراني

13:43

عجلون: الأعشاب البرية مورد غذائي ومصدر دخل للأسر

13:38

الملك يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

11:39

أمريكيون يرفضون رحلات الإجلاء ويفضلون البقاء بالإمارات

11:21

اجتماع أردني خليجي يبحث تداعيات التصعيد بالمنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية

