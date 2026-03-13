الصين تقدم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار إلى الهلال الأحمر الإيراني

وطنا اليوم:أعلنت الصين يوم الجمعة عن تقديم مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة 200 ألف دولار إلى الهلال الأحمر الإيراني.

وتقول الصين إن المساعدات تأتي بعد قصف مدرسة بمدينة ميناب جنوب إيران في 28 شباط/فبراير، أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأطفال، وفق السلطات الإيرانية.

وقال غو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة تأتي “تعبيراً عن تعاطفها مع عائلات التلاميذ الذين توفوا”، مؤكداً أن بكين مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب الإيراني في هذه المرحلة الصعبة.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اطلقا نداءً طارئاً بقيمة 40 مليون فرنك سويسري لتعزيز العمل الأساسي الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في ظل استجابتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل حاد نتيجة الأعمال العدائية المستمرة.

وسيدعم النداء خمسة ملايين شخص في 30 محافظة متضررة خلال الأشهر الستة عشر المقبلة، مع إعطاء الأولوية للأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالأعمال العدائية وبالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبانقطاع الخدمات الأساسية. وفي مختلف أنحاء البلاد، تواجه المجتمعات احتياجات إنسانية متزايدة تتعلق بالرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي.

وقالت ماريا مارتينيز، رئيسة بعثة الاتحاد الدولي في إيران: “مع تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد يوماً بعد يوم، سيساعد هذا النداء الطارئ على توسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة وإيصال الدعم إلى الأشخاص الأكثر تضرراً. لقد حشدت جمعية الهلال الأحمر الإيراني فوراً موظفيها ومتطوعيها للاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الأعمال العدائية. إن هذا العمل الميداني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الإيراني والاتحاد الدولي ضروري لإنقاذ الأرواح، فكل لحظة مهمة.”

وتستجيب جمعية الهلال الأحمر الإيراني للأزمة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير/شباط. ويشارك حالياً 529 فرعاً في عمليات الاستجابة عبر 30 محافظة و197 مدينة. وقد تم نشر أكثر من 2,100 فريق استجابة وأكثر من 6,500 موظف ومتطوع لدعم المجتمعات المتضررة