أمريكيون يرفضون رحلات الإجلاء ويفضلون البقاء بالإمارات

وطنا اليوم:كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 9,000 مواطن أميركي مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلوا البقاء في البلاد، رغم عرض الحكومة الأميركية تنظيم رحلات جوية مستأجرة لإجلائهم.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون، إن الخارجية تواصلت مع آلاف الأميركيين في الإمارات لعرض مقاعد على رحلات إجلاء تنظمها الحكومة الأميركية. إلا أن تلك الرحلات غادرت وعلى متنها مقاعد شاغرة بسبب انخفاض الطلب.

وأوضح البيان أن معظم الأميركيين الذين طلبوا المساعدة اختاروا في النهاية عدم استخدامها، مفضلين إما البقاء في البلدان التي يقيمون فيها أو السفر عبر الرحلات التجارية المتاحة.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن توفر الرحلات الجوية التجارية في المنطقة بدأ يتحسن تدريجياً، وهو ما دفع وزارة الخارجية إلى تقليص عمليات النقل الجوي المستأجر وعمليات النقل البري التي كانت قد أطلقتها منذ اندلاع الأزمة في المنطقة.

وبحسب البيان، فقد عاد إلى الولايات المتحدة أكثر من 43,000 مواطن أميركي من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير، عبر مزيج من الرحلات الحكومية المستأجرة والرحلات التجارية.

وأكدت الخارجية الأميركية أن فريق الطوارئ التابع لها الذي يعمل على مدار الساعة قدم المساعدة المباشرة لأكثر من 30,000 أميركي في الخارج، عبر تقديم إرشادات أمنية ومساعدة في ترتيبات السفر.

ولفتت الوزارة إلى أن تراجع الطلب على عمليات الإجلاء، إلى جانب نجاح العمليات السابقة، يعني أن هذا سيكون آخر تحديث يومي بشأن هذه الجهود، مع استمرار إصدار تحديثات عند الحاجة