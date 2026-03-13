مقتل ضابط فرنسي وإصابة جنود بهجوم بمسيّرة في كردستان العراق

وطنا اليوم:قُتل ضابط فرنسي، مساء الخميس، وأصيب جنود في هجوم بطائرة مسيَّرة في أربيل، بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية بشن هجمات على قاعدة بالعراق.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضابط أرنو فريون “مات في سبيل فرنسا خلال هجوم في منطقة أربيل بالعراق”، وفق تعبيره.

وأضاف أن جنودا آخرين أصيبوا بجروح، دون أن يحدد عددهم بدقة، مؤكدا أن الهجوم على القوات الفرنسية “غير مقبول”.

أتى ذلك بعد أن أكد الجيش الفرنسي إصابة 6 جنود باستهداف بمسيّرة في أربيل، قائلا إن الجنود المصابين في العراق نُقلوا على الفور إلى أقرب مركز طبي، دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

وكان محافظ أربيل أوميد كوشناو ومصدر أمني مطلع قد أكدا لوكالة رويترز إصابة 6 ‌جنود فرنسيين على الأقل في هجوم بطائرة مسيّرة، استهدف قاعدة مشتركة لقوات من البشمركة وقوة فرنسية بمنطقة مخمور في العراق.

جاء ذلك بعد إعلان التلفزيون الايراني بدء موجة هجمات بالمسيَّرات على القواعد الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع العراقية إحباط هجوم بـ4 مسيَّرات انتحارية على موقع عسكري في محافظة نينوى شمالي البلاد.

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات على البلاد في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والهجمات التي تشنها طهران على دول الخليج والعراق والأردن بذريعة “استهداف القواعد الأمريكية”، وسط إعلان فصائل مسلحة عراقية استهداف قواعد داخل العراق كذلك.

انتشار عسكري فرنسي

على صعيد متصل، نشرت فرنسا حاملة طائرات مروحية برمائية في البحر المتوسط لتعزيز قدرات القوات المسلحة الفرنسية، على خلفية الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط.

وقبل أيام، وصلت حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” إلى المتوسط ، بأمر من الرئيس ماكرون، استجابة للتوتر في المنطقة.

كما أرسلت فرنسا فرقاطتها “لانغدوك” وأفراد الدفاع الجوي المرافقة لها إلى قبرص التي تعرضت قاعدة بريطانية فيها لهجوم قيل إنه نُفّذ بمسيَّرة إيرانية الصنع لكنها لم تُطلَق من إيران.

الموقف الفرنسي

والاثنين، قال الرئيس الفرنسي الذي زار قبرص ثم تفقَّد حاملة الطائرات “شارل ديغول” قبالة سواحل اليونان إن فرنسا تستعد لنزاع قد يطول أمده في الشرق الأوسط، عبر نشر قوات بحرية وجوية كبيرة.

ورأى أن مدة الحرب ستعتمد على أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين شنتا الحرب على إيران.

وأضاف ماكرون “لا أعتقد أننا نستطيع تحقيق تغييرات جذرية في الأنظمة السياسية أو الأنظمة القائمة بمجرد شن عمليات قصف”.

ومن دون الخوض في مزيد من التفاصيل، كشف ماكرون أن “القوات الفرنسية نفذت عمليات اعتراض في الأيام الأخيرة”، وهي عمليات “استمرت في إطار شراكاتها”.