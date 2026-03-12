مشوقة يتقدم باقتراح رغبة للحكومة بما يخص تيسير عمل قطاع الصحة والتربية والأوقاف

وطنا اليوم:النائب المهندس مشوقة يتقدم ب(اقتراح رغبة) للحكومة بما يخص تيسير عمل قطاع الصحة والتربية والأوقاف.

نص الاقتراح:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: التيسير في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالكوادر التعليمية والدعوية

استنادًا لأحكام المادة (141) من الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب

نظرًا لما يواجه عدد من العاملين في القطاعين التعليمي والدعوي من صعوبات إجرائية تؤثر على سير

عملهم واستقرارهم الوظيفي، أقترح على الحكومة ما يلي.

إعادة النظر في إجراءات منح الموافقات للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في بعض القطاعات

الحكومية، ولا سيما قطاعي الصحة والتربية، بما يحقق التوازن بين الالتزام الوظيفي وتمكين الراغبين

من خدمة المجتمع ضمن الأطر القانونية.

تسريع إجراءات مقابلات المعلمين اللازمة لاعتمادهم، ووضع آلية زمنية محددة لإجراء المقابلات وإعادة

جدولتها عند التأجيل، بما يضمن عدم تعطل اعتمادهم أو تأخر مباشرتهم للعمل.

التخفيف من القيود المتعلقة بمنح الإجازات، واعتماد الإجازات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة،

بما في ذلك وزارة الأوقاف والجمعيات المعتمدة، دون اشتراطات إضافية تعيق سير العمل.

ويأتي هذا الاقتراح بما يسهم في التيسير على العاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق

المصلحة العامة، مع الحفاظ على مقتضيات النظام والقانون.

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

النائب المهندس

عدنان مشوقة