مجتبى خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها

وطنا اليوم:قال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، اليوم في أول بيان له، إن بلاده أفشلت مساعي تقسيمها، وأضاف “تمت مهاجمتنا من قواعد العدو في دول الجوار ونحن مجبرون على الرد”.

وذكر مجتبى خامنئي في بيان نقله التلفزيون الإيراني “نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأمريكية فيها”، مشددا على أن القوات الإيرانية لا تستهدف سوى القواعد الأمريكية في المنطقة.

وجاء في بيان المرشد الإيراني الجديد إنه علم بقرار تعيينه مرشدا من خلال التلفزيون الإيراني الرسمي وأن إيران “لن تتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب”.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة مجتبى:

نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأمريكية

يجب أن يكون الشعب حاضرا بقوة في جميع الميادين لإفشال كل مخططات الأعداء

يجب الاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق مضيق هرمز

يجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء

قواتنا سدت طريق العدو بضرباتها القوية

ضرباتنا القوية أخرجت العدو من وهم إمكانية السيطرة على وطننا وتجزئته

جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية

إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة

أشكر مقاتلي جبهة المقاومة ونحن نعد دول جبهة المقاومة أفضل أصدقائنا

لن نتراجع عن الانتقام لدماء شهدائنا

كل شهيد من أبناء شعبنا سيكون له انتقام خاص

حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق

مقاومة العراق سلكت بشجاعة نهج نصرة الجمهورية الإسلامية

لدينا حدود مع 15 دولة وكنا دائما نرغب وما زلنا في إقامة علاقات بناءة معها

نوصي بتعطيل القواعد الأمريكية فورا لأن أبناء شعبنا قتلوا انطلاقا منها

على دول المنطقة تحديد موقفها من المعتدين ومن قتلة أبناء شعبنا

مستعدون تماما لإقامة علاقات قائمة على الصداقة مع جميع دول الجوار.