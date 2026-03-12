بنك القاهرة عمان
نفاد تذاكر قمة الوحدات والفيصلي في كأس الأردن لكرة السلة

وطنا اليوم:أعلن منظمو بطولة كأس الأردن لكرة السلة عن نفاد جميع تذاكر المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي الوحدات والفيصلي، والمقررة إقامتها مساء اليوم عند الساعة التاسعة والنصف في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وذلك في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور هذه القمة المنتظرة.
وأكدت اللجنة المنظمة عدداً من الملاحظات المهمة للجماهير، أبرزها أنه لن يُسمح بدخول أي شخص إلى الصالة الرياضية دون إبراز التذكرة، بغض النظر عن العمر، داعية الجميع إلى الالتزام بهذه التعليمات لضمان دخول منظم وآمن.
كما شددت على أنه لن تتوفر أي نقاط بيع لتذاكر المباراة في محيط الصالة الرياضية أو في أي مكان يوم المباراة، بعد نفاد التذاكر بالكامل مسبقاً.
وتهيب اللجنة المنظمة بالجماهير التي تمكنت من شراء التذاكر الالتزام بالتعليمات والتنظيمات داخل الصالة، والمساهمة في إخراج هذا الحدث بالصورة التي تليق بسمعة كرة السلة الأردنية وجماهيرها


