احتفال جنوني من مبابي وزيدان بانتصار ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وطنا اليوم:شهدت مدرجات ملعب “سانتياغو برنابيو” احتفالات لافتة من الثنائي الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وكيليان مبابي، نجم الفريق الحالي، بعد فوز الفريق الملكي على مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وحقق ريال مدريد انتصارًا مستحقًا على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (3-0)، بفضل “هاتريك” القائد فيديريكو فالفيردي.

وافتتح فالفيردي أهداف ريال مدريد في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 27 بتسديدة زاحفة سكنت يسار الحارس جيانلويجي دوناروما.

وعاد النجم الأوروغوياني ليكمل الثلاثية في الدقيقة 42 بعدما راوغ أحد مدافعي مانشستر سيتي وسدد الكرة على يمين الحارس الإيطالي.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 58، تصدى لها دوناروما.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

ورصدت عدسات الجماهير في المدرجات مقاطع فيديو توثق الاحتفال الحماسي من مبابي، الذي كان يجلس بجوار الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، حيث تفاعلا بقوة مع أهداف الفريق الملكي في شباك مانشستر سيتي.

وبدا زيدان سعيدًا للغاية، إذ ظهر وهو يضحك بجوار زوجته في المقصورة الرئيسة.

كما أثار رد فعل مبابي بالتحديد إعجاب جماهير “الميرنغي”، التي رأت في احتفاله دليلاً على انتمائه الشديد رغم فترة غيابه الحالية بسبب الإصابة. واعتبر الكثيرون أن وجود النجم الفرنسي في الملعب وتفاعله مع أهداف فالفيردي يمنح الفريق دفعة معنوية إضافية.

ويواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي، بعدما كان تغلب عليه أيضًا في الموسم الماضي خلال الدور الملحق المؤهل إلى دور الـ16 ذهابًا وإيابًا