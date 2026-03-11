الجيش الأميركي يحذر من احتمال ضرب موانئ إيران على مضيق هرمز

وطنا اليوم:حذّرت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” المدنيين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، من الاقتراب من موانئ مضيق هرمز التي تقول واشنطن إن طهران تستخدمها لأغراض عسكرية.

وقالت “سنتكوم” في بيان: “يستخدم النظام الإيراني موانئ مدنية على طول مضيق هرمز لشن عمليات عسكرية تُهدد الملاحة الدولية”، لافتة إلى أن “هذه الأعمال الخطيرة تُهدد أرواح الأبرياء”.

وحثّت “سنتكوم” المدنيين في إيران على “تجنّب جميع مواقع الموانئ التي تتواجد فيها القوات البحرية الإيرانية فوراً”، ملمحة إلى إمكانية استهداف الجيش الأميركي لهذه المنشآت.

رداً على ذلك، هدد الجيش الإيراني اليوم باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة لم تذكر اسمه قوله “إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافاً مشروعة لنا”.

يأتي هذا بينما هددت القيادة العسكرية الإيرانية ناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز.

وقال متحدث عسكري باسم “خاتم الأنبياء”، القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: “لن نسمح أبداً بمرور ولو لترا واحدا من النفط عبر مضيق هرمز لصالح” الولايات المتحدة وإسرائيل ومن أسماهم “حلفاءهما”، حسب تعبيره.

وخاطب المتحدث الولايات المتحدة، قائلاً: “يجب أن تعلموا أنكم لا تستطيعون إبقاء أسعار النفط والطاقة منخفضة بشكل مصطنع.. توقعوا أن يصل سعر البرميل إلى 200 دولار، وذلك لأن سعر النفط يتوقف على أمن المنطقة”.

يذكر أن أسعار الطاقة العالمية ارتفعت بالفعل بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل.