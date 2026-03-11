وزير الرياضة الإيراني: لا يمكننا المشاركة في كأس العالم تحت أي ظرف

وطنا اليوم:أكد وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي أن منتخب بلاده لا يستطيع المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها هذا الصيف الولايات المتحدة برفقة كندا والمكسيك.

وقال الوزير دونيامالي للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء: “بالنظر إلى أن هذا النظام الفاسد (الولايات المتحدة) قد اغتال زعيمنا (علي خامنئي)، فلا يمكننا تحت أي ظرف المشاركة في كأس العالم”.

وأضاف “بسبب الإجراءات العدائية التي اتُخذت ضد إيران، اضطررنا إلى خوض حربين خلال 8 أو 9 أشهر، وقُتل آلاف من مواطنينا. لذلك لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة في هذه الظروف”.

كما أشار وزير الرياضة الإيراني إلى أنه “لو كان البلد المضيف مختلفًا، لكان المجتمع الدولي قد رد بالتأكيد وسحب حقوق الاستضافة”.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج لوّح باحتمال مقاطعة كأس العالم 2026، معتبرا أن القرار النهائي يعود إلى “السلطات الرياضية” في البلاد.

وقال تاج للتلفزيون الإيراني عقب بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على بلاده: “لن تمر هذه الأحداث من دون رد. لكن الأمر المؤكد في الوقت الحالي هو أنه مع هذا الهجوم وهذه الوحشية، لا يمكن النظر إلى كأس العالم بأمل”.

إجبار على الانشقاق

وأثار تاج أمس الثلاثاء مزيدا من الشكوك بشأن مشاركة منتخب بلاده، بعدما قال إن لاعبات منتخب إيران المشاركات في كأس آسيا المقامة في أستراليا تعرضت لضغوط لإجبارها على الانشقاق.

وألقى تاج باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائلا: “الرئيس الأمريكي نفسه نشر تغريدتين عن منتخب السيدات، قال فيهما: نحن نرحب بها وعليها أن تصبح لاجئات”.

وتابع: “كما هدد ترمب أستراليا قائلا: إذا لم تمنحوها اللجوء فسأمنحها اللجوء في الولايات المتحدة”، مضيفا: “إذا كانت كأس العالم على هذا النحو، فمن ذا الذي يتمتع بعقل سليم سيرسل منتخب بلاده إلى مكان كهذا؟”.

موقف ترمب

واليوم الأربعاء أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن الرئيس الأمريكي ترمب تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

وكتب إنفانتينو في حسابه على “إنستغرام”: “خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترمب تأكيده أن الفريق الإيراني مرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة” التي تتشارك الاستضافة مع جارتيها كندا والمكسيك.

وباتت مشاركة إيران في النهائيات العالمية محط شك بعد الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها إنفانتينو إلى “الوضع في إيران” الذي ناقشه مع ترمب.

ومنذ 28 فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة ضربات ضد إيران، ما يجعل حضور “تيم ملي” في النهائيات العالمية غير محسوم.

وستشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم مع كندا والمكسيك، لكن جميع مباريات إيران في دور المجموعات مخصصة لمدن أمريكية، بما في ذلك لوس أنجلوس وسياتل.