إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

وطنا اليوم:ذكرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، أنّ الحكومة الإسبانية قرّرت الثلاثاء إعفاء سفيرتها لدى إسرائيل.
وقال مصدر في وزارة الخارجية إن قائما بالأعمال سيتولى إدارة سفارة إسبانيا في تل أبيب بعد إعفاء السفيرة آنا سالومون.
والقرار، الذي اتُّخذ في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، يشير إلى أن إسبانيا سحبت بشكل نهائي رئيسة بعثتها الدبلوماسية في تل أبيب وخفّضت مستوى تمثيلها إلى مستوى قائم بالأعمال، بالمثل لما تقوم به إسرائيل بالفعل في سفارتها في مدريد.
وكانت سالومون قد استُدعيت للتشاور في أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين كانت موجودة في إسبانيا.


