لقاء رئيس فيفا وترامب.. حسم بشأن مشاركة إيران بالمونديال

وطنا اليوم:قلق كبير يعيشه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حالة الحرب والغموض التي يعيشها العالم، قبل أشهر قليلة من انطلاق المونديال الأكبر في التاريخ، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وثارت شكوك حول مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال المقبل بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير، وقد امتد الصراع ليشمل دولا أخرى في الشرق الأوسط، بعد قيام إيران بهجمات عدوانية على دول الخليج والمنطقة.

وكان ترامب صرح في وقت سابق هذا الشهر بأنه “لا يكترث” بمشاركة إيران في كأس العالم 2026، لكن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو شدد على أن الرئيس الأميركي يدعم مشاركة الفريق، بعد اجتماع بينهما.

وبعد اجتماع مع ترامب، كتب إنفانتينو على حسابه الخاص في تطبيق (إنستغرام): “التقيت هذا المساء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة سير الاستعدادات لكأس العالم القادمة، والحماس المتزايد مع اقتراب موعد انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط”.

وأضاف رئيس فيفا: “تحدثنا أيضا عن الوضع الراهن في إيران، وعن تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026، وخلال المحادثات، أكد الرئيس ترامب مجددا أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة بالإضافة إلى كندا والمكسيك”.

وأكد إنفانتينو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): “نحن جميعا بحاجة لحدث مثل كأس العالم لتوحيد الشعوب ال ن أكثر من أي وقت مضى، وأتقدم بجزيل الشكر لرئيس الولايات المتحدة على دعمه، الذي يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم”.

وتوقع البعض أن يكون إنفانتينو قد ضغط على ترامب كي يصدر هذه التصريحات، حفاظا على البطولة مع اقتراب انطلاقها.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بالولايات المتحدة، وربما يواجه نظيره الأمريكي، في دور الـ32 للمونديال إذا احتل كل منهما المركز الثاني في مجموعته.

وكانت قرعة مرحلة المجموعات للمونديال المقبل، أوقعت المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.